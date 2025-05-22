Gazze'nin kuzeyindeki Filistinliler göç etmeye devam ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik yoğun saldırıları nedeniyle Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarla birlikte güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere göç etmeyi devam ediyor. Bölge halkı, araçlarla, at arabalarıyla ve yaya olarak er-Raşid Caddesi üzerinden güneye doğru ilerliyor.

1 /10 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik yoğun saldırıları nedeniyle Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarla birlikte güvenli olduğunu düşündükleri bölgelere göç etmeye devam ediyor.

2 /10 Bölge halkı, araçlarla, at arabalarıyla ve yaya olarak er-Raşid Caddesi üzerinden güneye doğru ilerliyor.

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