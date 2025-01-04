Güney Kore'de sular durulmuyor: Yeol'e destek gösterileri sürüyor

Açıklamanın ardından başkent Seul'de Yoon Suk Yeol destekçileri ile karşıt göstericilerin farklı bölgelerde düzenledikleri gösteriler bugün de devam ediyor.
Güney Kore Yolsuzluk Soruşturma Ofisi, 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol hakkında çıkarılan tutuklama emrinin infazının askıya alındığını açıkladı.
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Görevden uzaklaştırılan başkan Yeol'un destekçileri, başkanlık konutu yakınında bir araya gelerek gösteri düzenledi.
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