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Güney Kore'de sular durulmuyor: Yeol'e destek gösterileri sürüyor

Güney Kore'de sular durulmuyor: Yeol'e destek gösterileri sürüyor

08:484/01/2025, Cumartesi
AA
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<p>Açıklamanın ardından başkent Seul'de Yoon Suk Yeol destekçileri ile karşıt göstericilerin farklı bölgelerde düzenledikleri gösteriler bugün de devam ediyor.</p>
Açıklamanın ardından başkent Seul'de Yoon Suk Yeol destekçileri ile karşıt göstericilerin farklı bölgelerde düzenledikleri gösteriler bugün de devam ediyor.

Güney Kore Yolsuzluk Soruşturma Ofisi, 3 Aralık'taki sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon Suk Yeol hakkında çıkarılan tutuklama emrinin infazının askıya alındığını açıkladı.

Görevden uzaklaştırılan başkan Yeol'un destekçileri, başkanlık konutu yakınında bir araya gelerek gösteri düzenledi.

#Güney Kore
#Yoon Suk Yeol
#Soruşturma

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