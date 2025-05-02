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İşgalci İsrail Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki 106 evi yıkacak

İşgalci İsrail Batı Şeria'nın Tulkerim kentindeki 106 evi yıkacak

14:442/05/2025, Cuma
AA
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İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde ve kentin doğusunda bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait toplam 106 evi yıkacağını, sahiplerine açıkladı.

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde ve kentin doğusunda bulunan Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait toplam 106 evi yıkacağını, sahiplerine bildirdi.

İsrail güçlerinin, Filistinlilere ait evlerin bulunduğu bölgelerde "askeri amaçlar" yürüttüğü ve bu nedenle ev sahiplerine eşyalarını tahliye etmeleri için uyarılar yaptığı belirtildi.

Filistinliler evlerine dönüp taşıyabilecekleri eşyaları yanlarına alıp bölgeden ayrıldı.

#İsrail
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