Kanlı ay tutulması görüntülendi: İşte o muhteşem anlar

Dünya, gece saatlerinde gerçekleşen Kanlı Ay Tutulması'na tanıklık etti. Kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, ABD'nin Virginia kentinde tutulma sırasında fotoğraflandı.

1 /7 Kanlı Ay Tutulması, tam ay tutulması sırasında Güneş, Dünya ve Ay’ın aynı hizaya gelmesiyle oluşur.

2 /7 Dünya'nın gölgesi Ay’ı tamamen kapladığında, Ay kırmızımsı bir renge bürünür. Bu renk değişimi, Güneş ışığının Dünya atmosferinden geçerek kırılması ve Ay’a ulaşan ışığın çoğunlukla kırmızı tonlarda olması nedeniyle gerçekleşir.

3 /7 Kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, ABD'nin Virginia kentinde tutulma sırasında fotoğraflandı.

4 /7 Tutulma, özellikle Amerika, Avrupa ve Asya’nın bazı bölgelerinde net bir şekilde gözlemlendi.

5 /7 Kanlı Ay Tutulması’nın muhteşem manzarası, büyük ilgi gördü.

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