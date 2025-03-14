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Kanlı ay tutulması görüntülendi: İşte o muhteşem anlar

Kanlı ay tutulması görüntülendi: İşte o muhteşem anlar

11:1314/03/2025, Cuma
AA
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Dünya, gece saatlerinde gerçekleşen Kanlı Ay Tutulması'na tanıklık etti. Kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, ABD'nin Virginia kentinde tutulma sırasında fotoğraflandı.

Kanlı Ay Tutulması, tam ay tutulması sırasında Güneş, Dünya ve Ay’ın aynı hizaya gelmesiyle oluşur.

Dünya'nın gölgesi Ay’ı tamamen kapladığında, Ay kırmızımsı bir renge bürünür. Bu renk değişimi, Güneş ışığının Dünya atmosferinden geçerek kırılması ve Ay’a ulaşan ışığın çoğunlukla kırmızı tonlarda olması nedeniyle gerçekleşir.

Kırmızı renginden dolayı “Kanlı ay” olarak da bilinen dolunay, ABD'nin Virginia kentinde tutulma sırasında fotoğraflandı.

Tutulma, özellikle Amerika, Avrupa ve Asya’nın bazı bölgelerinde net bir şekilde gözlemlendi.

Kanlı Ay Tutulması’nın muhteşem manzarası, büyük ilgi gördü.

#ABD
#Virginia
#kanlı ay tutulması

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