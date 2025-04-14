Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Afrika
Kenya'da gençler hurdalardan gelecek inşa ediyor

Kenya'da gençler hurdalardan gelecek inşa ediyor

16:0714/04/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber

Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Kariokor bölgesinde genç zanaatkârlar, hurda metal parçalarını kullanarak modifiye araçlar, otomatik robotik üniteler ve taşınabilir biyokütle sobaları üretiyor.

Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Kariokor bölgesinde genç zanaatkârlar, hurda metal parçalarını kullanarak modifiye araçlar, otomatik robotik üniteler ve taşınabilir biyokütle sobaları üretiyor. 

Yaklaşık 30 gencin yer aldığı mesleki eğitim girişimi, katılımcılara günlük 5 ila 10 ABD doları arasında gelir sağlarken, gençlerin teknik becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyor.

Program, aynı zamanda gençlerin suça ve madde bağımlılığına yönelmesini engellemeyi hedefliyor.

#Kenya
#Nairobi
#Kariokor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bu hafta raflara geliyor! BİM 15-18 aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı: buharlı mop çok amaçlı temizleyici ve turbo siyah cam ankastre set, saklama kabı, alez ve nevresim takımı...