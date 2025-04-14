Kenya'da gençler hurdalardan gelecek inşa ediyor

Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Kariokor bölgesinde genç zanaatkârlar, hurda metal parçalarını kullanarak modifiye araçlar, otomatik robotik üniteler ve taşınabilir biyokütle sobaları üretiyor.
Kenya'nın başkenti Nairobi'deki Kariokor bölgesinde genç zanaatkârlar, hurda metal parçalarını kullanarak modifiye araçlar, otomatik robotik üniteler ve taşınabilir biyokütle sobaları üretiyor.
Yaklaşık 30 gencin yer aldığı mesleki eğitim girişimi, katılımcılara günlük 5 ila 10 ABD doları arasında gelir sağlarken, gençlerin teknik becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyor.
Program, aynı zamanda gençlerin suça ve madde bağımlılığına yönelmesini engellemeyi hedefliyor.