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Satılık nükleer sığınak: ABD ile Rusya'nın olası gazabından koruyor

Satılık nükleer sığınak: ABD ile Rusya'nın olası gazabından koruyor

23:3219/11/2024, Salı
G: 19/11/2024, Salı
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İngiltere'de yaşayan 37 yaşındaki Jon Graves, ABD ile Rusya'nın nükleer atışmalarının yaşadığı bu günlerde, 'nükleer saldırılara karşı' geliştirilen sığınağını satışa çıkardı. 21 Kasım'da açık artırmaya sunulacak sığınağın 500 ila 800 bin TL (15-25 bin dolar) arasında alıcı bulacağı düşünülüyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde, buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak veren doktrini onayladı.


Yeni doktrinde, bir ülkenin, nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle Rusya topraklarına balistik füze saldırısı yapması durumunda Rusya'nın nükleer yanıt vermesine olanak verilirken insansız hava araçları veya savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar da bu kapsama alındı.

Krizi fırsata çevirdi: Satılık nükleer sığınak


İngiltere'de yaşayan 37 yaşındaki Jon Graves, ABD ile Rusya'nın nükleer atışmalarının yaşadığı bu günlerde 'nükleer saldırılara karşı' geliştirilen sığınağını satışa çıkardı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında tasarlandığı belirtilen ve yaklaşık 5 metre derinlikte yer alan sığınağa merdivenle iniliyor.

Sığınakta iki yatak, saat, aydınlatma ve dışarıyla görüşmek için bir telefon bağlantısı da bulunuyor.

Önümüzdeki günlerde açık artırmaya sunulacak sığınağın 500 ila 800 bin TL (15-25 bin dolar) arasında alıcı bulacağı düşünülüyor.

#İngiltere
#Sığınak
#Nükleer

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