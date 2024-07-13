Stromboli Adası'ndaki yanardağ harekete geçti: Volkanik faaliyetler sürüyor

İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Stromboli'de son haftalardaki kaydedilen volkanik faaliyetler devam ediyor. Son olarak 11 Temmuz'da güçlü şekilde kül ve laf püskürten Stromboli volkanından halen beyaz dumanların yükseldiği görülüyor. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) yanardağın bulunduğu adadaki halka ve turistlere yönelik volkanın ani patlamalarına ilişkin uyarıları sürüyor.

1 / 11 İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Stromboli'de son haftalardaki kaydedilen volkanik faaliyetler devam ediyor.

2 / 11 Son olarak 11 Temmuz'da güçlü şekilde kül ve laf püskürten Stromboli volkanından halen beyaz dumanların yükseldiği görülüyor.

3 / 11 İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) yanardağın bulunduğu adadaki halka ve turistlere yönelik volkanın ani patlamalarına ilişkin uyarıları sürüyor.

4 / 11 İte bölgeden görüntüler...

5 / 11

6 / 11

7 / 11

8 / 11

9 / 11

10 / 11