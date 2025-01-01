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Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentindeki istihbarat merkezi görüntülendi

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentindeki istihbarat merkezi görüntülendi

17:311/01/2025, Çarşamba
AA
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<p>Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentindeki istihbarat merkezi görüntülendi.</p>
Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentindeki istihbarat merkezi görüntülendi.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentindeki genel istihbarat merkezi, 8 Aralık'ta Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ortaya çıkan belgelerle rejimin halkını nasıl izlediğini gösteriyor.

Ülke genelinde diğer güvenlik ve devlet binalarındaki Hafız Esed ile oğlu Beşşar Esed'in heykel ve fotoğraflarının da yıkıldığı görüldü.

#Suriye
#Süveyda
#İstihbarat Merkezi

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