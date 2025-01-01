Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentindeki istihbarat merkezi görüntülendi.
Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentindeki genel istihbarat merkezi, 8 Aralık'ta Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından ortaya çıkan belgelerle rejimin halkını nasıl izlediğini gösteriyor.
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Ülke genelinde diğer güvenlik ve devlet binalarındaki Hafız Esed ile oğlu Beşşar Esed'in heykel ve fotoğraflarının da yıkıldığı görüldü.
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