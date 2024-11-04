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Trafikte tarife değişti: İl il güncellendi işte en ucuz sigorta fiyatları

Trafikte tarife değişti: İl il güncellendi işte en ucuz sigorta fiyatları

Seda Ekinci
11:444/11/2024, Pazartesi
G: 4/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Olası bir kaza sonucunda karşı tarafın aracında oluşabilecek hasarları, araçtaki kişiler için yapılacak sağlıkla ve bedeni (sakatlık, ölüm) zararları karşılayan zorunlu trafik sigortasında limit değişti. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu’nun (SEDDK) kararıyla, gerçekleştirilen trafik sigortasının yeni tarifeleri belli oldu. Peki zorunlu trafik sigortası ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

Sigortasını yenileyecek araç sahipleri dikkat! Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu, zorunlu trafik sigortası limitlerini güncelledi. İşte yeni tarife...

Trafik sigortasında mayıs itibarıyla yeni sisteme geçildi. Artış oranı yeni oluşturulan maliyet endeksine göre belirleniyor. Endeks, her ay asgari ücret, yedek parça, bakım-onarım ve motorlu araçlardaki fiyat değişimleri dikkate alınarak hesaplanıyor.

Böylece ödenecek prim miktarında, araçların modeli, yaşı ve ikamet edilen bölgenin yanı sıra endeksi oluşturan fiyatların değişimleri de etkili oluyor.

Sık kazaya karışanların ise sıfıra doğru yaklaştıkça ödeyeceği tutar artıyor. Fiyatlar illerin kaza skoruna göre de küçük değişiklikler gösteriyor.

Fiyatlar sıfır ve sekiz arasında müşteri riskine göre tespit edilen basamaklara göre belirleniyor. Kaza yapmayanlar 8’inci basamağa kadar çıkıyor ve ödeyecekleri prim hasarsızlık indirimiyle düşüyor.

Bu maliyet endeksine göre ekimde yüzde 3.5 artan poliçe fiyatları, kasım ayında yüzde 2.5 zamlandı. Böylece otomobiller için en düşük tavan poliçe tutarı 5 bin 353 liraya, en yüksek tutar ise 32 bin 119 liraya yükseldi.

Fiyatlar sigorta şirketlerine göre değişebiliyor. Rekabet ortamında piyasanın altında fiyat verenler de var. Bu nedenle en az 3-4 firmadan fiyat teklifi alınmalı.


Zorunlu trafik sigortasının cezası ne kadar?


Motorlu araçların trafiğe çıkabilmesi için araç sahibinin yerine getirmesi gereken çeşitli yasal zorunluluklar bulunuyor. Sigortasız trafiğe çıkıp denetime takılanlara 690 lira ceza kesiliyor.

#Zorunlu Trafik Sigortası
#ekonomi
#SEDDK

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