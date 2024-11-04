Bu maliyet endeksine göre ekimde yüzde 3.5 artan poliçe fiyatları, kasım ayında yüzde 2.5 zamlandı. Böylece otomobiller için en düşük tavan poliçe tutarı 5 bin 353 liraya, en yüksek tutar ise 32 bin 119 liraya yükseldi.