Elektrikli araç devinde pil krizi: Tam 100 bin sipariş teslim edilemiyor

Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden Çin merkezli BYD, tedarik zincirinde yaşanan büyük batarya krizi nedeniyle adeta duvara tosladı. Şirket, yoğun talep gören yeni modeli için aldığı tam 100 bin siparişi pil yetersizliği yüzünden teslim edemiyor. İşte küresel pazarda dengeleri sarsan o krizin perde arkası...
Küresel ölçekte elektrikli otomobillere yönelik talep artarken, Çinli otomobil üreticisi BYD tedarik tarafında önemli bir darboğazla karşı karşıya kaldı.
Çinli üretici BYD, bu kez yüksek talep değil batarya tedarikinde yaşanan kriz nedeniyle gündeme geldi.
Şirketin yeni SUV modeli Great Tang için aldığı 100 bini aşkın ön siparişin teslimatında, yeni nesil Blade Battery 2.0 batarya paketlerindeki üretim kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle erteleme yaşandığı öne sürüldü.
Söz konusu batarya tedarik sorununun yalnızca BYD’nin ana markasını değil, ultra hızlı şarj teknolojisine sahip alt markalarını da etkilediği belirtilirken, üretim kapasitesini artırmak amacıyla ilgili tesislere teknik ekiplerin yönlendirildiği aktarıldı.
Great Tang modelinin Türkiye’de satışına ilişkin ise şu ana kadar resmi bir plan paylaşılmadı.