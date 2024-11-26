En çok aranan meslekler belli oldu: 85 binden fazla ilan bekliyor

İstanbul 21 bin 846 iş ilanıyla en fazla açık iş bulunan şehir oldu. İstanbul'un ardından 5 bin 117 açık iş ilanıyla Ankara, 4 bin 606 açık iş ilanıyla Kocaeli, 4 bin 285 açık iş ilanıyla Bursa ve 4 bin 357 açık iş ilanıyla İzmir sıralandı.