Bilişim ve imalat sektöründe programlar en fazla 6 ay, diğer alanlarda ise en fazla 3 ay sürebilir.





Ayrıca, siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme ve kodlama gibi geleceğin mesleklerinde 18-29 yaş aralığındaki gençler için program süresi en fazla 9 aya kadar çıkabiliyor



