Son günlerde gençlerin ilgisini çeken İşbaşı Eğitim Programları, detaylarıyla merak konusu oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, özellikle meslek lisesi mezunlarına sağlanan desteklere dikkat çekti. Peki, İşbaşı Eğitim Programı nedir? Katılımcılara ücret ödeniyor mu? Hangi meslek grupları bu programa başvurabiliyor? İşte programın ayrıntıları...
Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği İşbaşı Eğitim Programı, detaylarıyla gündemdeki yerini koruyor. Programa katılmak isteyenler, bulundukları şehirdeki İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri aracılığıyla ya da İŞKUR’un e-Şube platformu üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. Bu program, gençlerin iş deneyimi kazanmasına ve aynı zamanda gelir elde etmesine destek olmayı hedefliyor.
İşbaşı Eğitim Programına katılanlar ne kadar ücret alıyor?
Program kapsamında katılımcılara günlük 850,16 lira ödeniyor.
Meslek lisesi mezunları kendi alanlarında düzenlenen programlara katıldıklarında ise bu tutar yüzde 30 artırılarak günlük 1.105,25 liraya ulaşıyor.
Ayda 26 gün boyunca programa katılan meslek lisesi mezunları 28 bin 736 lira cep harçlığı kazanabiliyor.
İşbaşı eğitim programına kimler katılabiliyor?
-İŞ-KUR'a kayıtlı işsiz olmak
-15 yaşını tamamlamış olmak
-İşverenin birinci veya ikinci derece yakını ya da eşi olmamak
-Emekli olmamak
-Son bir yıl içerisinde ilgili işyerinde sigortalı olarak çalışmamış olmak
-Aynı meslekte daha önce İŞ-KUR tarafından düzenlenen kurs veya programı tamamlamamış olmak
-Programa katılmayı engelleyen herhangi bir yasal yaptırıma tabi olmamak
Haftada en fazla 45 saat olacak şekilde düzenleniyor.
Bilişim ve imalat sektöründe programlar en fazla 6 ay, diğer alanlarda ise en fazla 3 ay sürebilir.
Ayrıca, siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme ve kodlama gibi geleceğin mesleklerinde 18-29 yaş aralığındaki gençler için program süresi en fazla 9 aya kadar çıkabiliyor
13 Meslek bu programa uygun
Bakan Işıkhan bugün sosyal medya hesabı üzerindne İşbaşı Eğitim Programu kapsamında bulunan 13 meslek grubunu paylaştı. Bakan Işıkhan'ın paylaşımında bulunan meslek grupları şu şekilde:
-Metal Teknolojisi
-Elektrik-Elektronik Teknolojisi
-Makine ve Tasarım Teknolojisi
-Mobilya ve İç Mekan Tasarımı
-Gemi Yapımı
-Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
-Muhasebe ve Finansman
-Gıda Teknolojisi
-Konaklama ve Seyahat Hizmetleri
-İnşaat Teknolojisi
-Sağlık Hizmetleri
-Bilişim Teknolojileri
-Motorlu Araçlar Teknolojisi
Bakan Işıkhan ayrıca, bu programa yeni meslek gruplarının da dahil olacağını ifade ederek, "İlerleyen süreçte yeni meslek alanları ile hizmet sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Bakan Işıkhan, meslek lisesi mezunlarının bu program ile uzmanlaşmasını hedeflediklerini belirtti ve katılımcılara aylık 22 bin 104 lira cep harçlığı verileceğini söyledi. Ayrıca, meslek lisesinde mezun olmuş kişiler için katıldıkları program kapsamında cep harçlığını yüzde 30 oranında artırarak 28 bin 736 lira verilecek.