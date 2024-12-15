MSB savunma sanayisindeki yerli ve milli ürünleri öğrencilere tanıttı

'BİZİ GURURLANDIRIYOR'





Batıkent Anadolu Lisesi'nde 12'nci sınıf öğrencisi olan Nurdağ Baytemür, yerli ve milli üretimleri görmenin kendilerine ilham verdiğini ifade ederek, "Gelecekte böyle meslekler edinmek için çok ilham verici. Burada olmaktan çok mutluyuz. Burası sandığımızdan daha büyük ve bizi mutlu eden bir yer oldu. Yerli malların önemini bir kez daha çok iyi anlamış olduk. Özellikle ekonomik açıdan, kalkınma açısından, toplumsal açıdan, bizim için çok önemli. Atatürk'ün de dediği gibi 'İstikbal göklerdedir' lafının arkasında duruyorlar. Bu da bizi gururlandırıyor" diye konuştu.