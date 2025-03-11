Terör nedeniyle göç ettiği memleketine yıllar sonra fabrika kurarak 190 kişiye istihdam sağladı

Yapılan yatırımlarla insanların göç etmek yerine memleketlerinde çalışma imkanı bulduğunu vurgulayan Şen, "Devletin sunduğu imkanlardan yararlanmaya çalışıyoruz. Halihazırda 190 çalışanımız var ve kapasiteyi artırmayı düşünüyoruz. Yatırımcılarımızı bölgemize davet ediyoruz. İnsanlarımız başka memleketlere göç etmesinler ve burada çalışsınlar. Bu konuda yatırımcıları teşvik ediyoruz. Memleketlerinde böyle tesislerin kurulması gençler için avantaj. Artık ailelerinden kopup uzak diyarlara gitmiyorlar. Yatırımlardan gençlerin de çok mutlu olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.