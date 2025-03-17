Ticaret Bakanlığı duyurdu: 10 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı

Kocaeli 2 milyar 667 milyon dolarla 2'nci sırada, İzmir 1 milyar 875 milyon dolarla 3'üncü sırada, Bursa 1 milyar 447 milyon dolarla 4'üncü sırada, Tekirdağ 1 milyar 32 milyon dolarla 5'inci sırada yer aldı.