TOGG CEO'su Gürcan Karakaş: Otomotiv endüstrisinin kalbine Avrupa'ya gidiyoruz ve bunu gelecek yıl için planlıyoruz

Sektördeki zorluklara da dikkati çeken Karakaş, tüm sektörün dönüşüm içerisinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:





"Cep telefonunun akıllı telefona dönüşmesinde olan şey şu anda arabaya oluyor. Giderek daha akıllı hale geliyorlar. Giderek daha karmaşık bir cihaza dönüşüyorlar. Diğer yandan, dijitalleşme her yerde. Bu yaşam konforuna iki tıklamayla alıştık ve her şey ya akıllı telefonumuzda ya da aracımızda diyebilirim. Dijitalleşme, yaşam alanlarımızı kesintiye uğramış bir alandan sürekli yaşayan bir alana dönüştürüyor.





Bu noktada akıllı otomobilin kendisi önemli bir rol oynuyor çünkü kesintiye uğramak istemiyoruz. Yaşam alanımızı da bu araçta bulundurmak istiyoruz. Sürdürülebilirlikle karbonsuzlaştırmayla tüm altyapılar için bir çözümümüz var, yenilenebilir enerji, temiz enerji çözümü ve hepimizin bir tarafta çözmeye çalıştığı yer burası, diğer tarafta ise birçoğu hala çözmek için mücadele ediyor. İşte zorluklar bunlar."