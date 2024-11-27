AJet, 2025 yılının ilk uçak bileti kampanyasını duyurdu. Hava yolu şirketi, 9 Euro ve 9 Dolar + vergilerden başlayan fiyatlarla bilet satışını başlattı. Peki, kampanya ne kadar sürecek? Hangi ülkeler için geçerli olacak? İşte AJet indirimli uçak bileti kampanya detayları...
AJet, 2025 yılına yeni bir kampanyayla giriş yapacağını açıkladı.
Yurt dışında 54 noktaya uçuş yapan AJet, Türkiye çıkışlı ve varışlı indirimli biletleri, 9 Euro ve 9 Dolar artı vergilerden oluşan fiyatlarla satışa sundu.
Türkiye’den yurt dışına çıkışlı biletler, 9 Dolar artı vergiler; yurt dışından Türkiye’ye varışlı biletler ise 9 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıktı.
AJet kampanyası ne kadar sürecek?
Kampanya kapsamında 63 bin indirimli bilet satılacak. 27-29 Kasım 2024 tarihlerinde satışa sunulan biletler, 13 Ocak-29 Mart 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde geçerli olacak.
İndirimli ‘Basic’ biletler, yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.
Hangi uçuşlarda geçerli?
Kampanya, Türkiye çıkışlı yurt dışı varışlı (Kuzey Kıbrıs hariç) ve yurt dışı çıkışlı Türkiye varışlı direkt uçuşları kapsıyor.
AJet, kampanyanın toplamda 63 bin koltuğu içerdiğini açıkladı. Bu da sınırlı sayıda bilet olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.