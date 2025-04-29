Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Adana'da dolu yağışı tarım arazilerini beyaza bürüdü

Adana'da dolu yağışı tarım arazilerini beyaza bürüdü

20:0329/04/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Adana'nın Kozan ve Feke ilçelerinde kısa süreli etkili olan sağanak ve dolu yağışı caddelerde su birikintileri oluşturdu, tarım arazilerini beyaza bürüdü.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava Kozan ve Feke ilçelerinde etkili oldu. Yağmur nedeniyle bir çok noktada su birikintileri oluştu.

eke ilçesine bağlı Ormancık Mahallesi ile yüksek kesimlerde dolu yağışı kendini gösterdi. 15 dakika içinde tarım arazileri ve caddeler beyaza büründü.

Dolu yağışı bölgedeki ekili alanları olumsuz etkilendi.

Köy sakinleri bu yıl yaşanan hava olayları nedeniyle önce meyvelerin zarar gördüğünü şimdi de buğday tarlaları başta olmak üzere ekili alanların olumsuz etkilendiğini kaydetti.


#Adana
#Yağış
#Sağanak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
19 Mayıs'ta okullar tatil mi? Üniversiteler, bankalar, resmi kurumlar açık mı?