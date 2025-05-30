Antalya'nın yüksek kesimlerinde mayıs sonunda kar yağdı

Kemer'de bulunan Beydağlarının en yüksek zirvelerinden olan 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde bugün öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Karla karışık dolunun da etkili olduğu yağış nedeniyle Tahtalı'nın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.