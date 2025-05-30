Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Antalya'nın yüksek kesimlerinde mayıs sonunda kar yağdı

Antalya'nın yüksek kesimlerinde mayıs sonunda kar yağdı

15:0330/05/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber

Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2 bin 365 metre rakımlı Tahtalı Dağı'nın zirvesine kar yağdı. Mayıs ayının son günlerinde kar yağdığını görenler, şaşırdıklarını belirtti.

Kemer'de bulunan Beydağlarının en yüksek zirvelerinden olan 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde bugün öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Karla karışık dolunun da etkili olduğu yağış nedeniyle Tahtalı'nın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.

Sahil kesiminde denize girilen ilçede mayıs ayının son günlerinde yağan kar, görenleri şaşırttı.

Tahtalı'nın zirvesinde hava sıcaklığının 1 derece, sahil kesiminde ise 23 derece civarında hissedildiği belirtildi. Zirvedeki kar yağışının sürdüğü belirtildi.

Kemer ilçe merkezinden Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıkışı sağlayan teleferik firmasının Genel Müdür Yardımcısı Haydar Culfa, "Bu yıl hava değişikliğini en çok hisseden işletmelerden biriyiz. Geçen yıllarda mayıs ayı itibarıyla zirvede hava sıcaklığı 15 derecelerde olurken son haftalarda zirvede kar yağışı ile karşılaşıyoruz" dedi.

#Antalya
#Kemer
#Beydağları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son dakika 2025 Tediye ödeme tarihleri belli oldu: İlave tediyeler bayramdan önce mi yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı