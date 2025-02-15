Kocaeli’nin Körfez ilçesinde evin balkonunda mangal için yakılan barbekü, çatı yangınına neden oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

1 /4 Edinilen bilgilere göre, akşam yemeğinde mangal yapmak için balkondaki berbeküyü yakan aile, kısa süre sonra evin içine dolan dumanı fark etti. Panikle dışarı çıkan 4 kişilik aile, evlerinin çatısının tutuştuğunu gördü.

2 /4 Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, İzgaz ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çatıya müdahale etti.

3 /4 Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürülerek soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.