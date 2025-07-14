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Denizde dalgalara kapılarak boğuldu

Denizde dalgalara kapılarak boğuldu

22:3914/07/2025, Pazartesi
DHA
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde yüzerken dalgalarla açığa sürüklenen Mehmet Çete (79), boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çevlik sahilinde meydana geldi. Denize giren Mehmet Çete, bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları aramada Çete'nin cansız bedenini kayalıkların arasında suyun içinde buldu. Denizden çıkarılan Çete'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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