Evde ağır koku ihbarına gelen polis cesetle karşılaştı

Evden gelen koku ihbarını yapan komşu Gökhan İnce, "Komşularımızın Yüksel Ayten'in evinden koku geldiğini söylemesi ve içeride sineklerin olduğunu söylemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundum. Daha sonra polis ekipleri geldi. Evin yedek anahtarını bulup kapıyı açtılar. Yüksel Ayten'i olay yerinde ölmüş olarak buldular. En son iki hafta önce gördüm. Hatta bakkalın önünde merhabalaştık. Ben gittikten sonra ustalarla konuşmuş. Ondan sonra da hiç görmedim tek başına yaşıyordu" dedi.