Hakkari'de 130 kişilik ekiple kayıp Feleknaz Keskin aranıyor

Ekipler, hem derenin içinde hem de çevresindeki ağaçlık alanda detaylı arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürü Bülent Keskin, Vali Ali Çelik'in talimatları doğrultusunda 130 kişilik ekiple arama çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini belirterek, "10 Nisan gününden beri kendisinden haber alınamayan Feleknaz Keskin'i arama çalışmalarımız devam ediyor.