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İstanbul Esenyurt'ta fabrikada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Esenyurt'ta fabrikada çıkan yangın söndürüldü

07:4918/12/2024, Çarşamba
DHA
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İstanbul Esenyurt'ta çatal ve kaşık fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın, saat 04.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde bulunan fabrikada çıktı.

Çatal ve kaşık üretimi yapılan fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.


Bu sırada alevler fabrikanın büyük bir bölümünü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere farklı noktalardan müdahale etti.


İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, fabrikada hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. 

#İstanbul
#Esenyurt
#Barış Manço Caddesi

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