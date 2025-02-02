İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor: Tarih belli oldu

İstanbul Valiliğinden soğuk hava uyarısı





İstanbul Valiliği, kentte hava sıcaklığının 6 ila 12 derece azalmasının beklendiğini duyurarak, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.





Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre hava sıcaklığının 4 Şubat Salı günü düşeceği, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren 6 ila 12 derece azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin altına ineceğinin tahmin edildiği belirtildi.





İstanbul'da salıdan itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 2/5 derece olmasının beklendiği kaydedildi.