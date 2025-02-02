İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor: Tarih belli oldu

Meteorolojinin son hava tahminlerine göre, yeni haftada sıcaklıklar düşecek. Bahar günlerinin yaşandığı İstanbul'un yarından itibaren Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisine gireceği belirtildi. AKOM, çarşamba ve perşembe günü megakentte kar yağışının etkili olacağını açıkladı. Ankara'da da salı gününden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları 6 ila 12 derece azalacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren yurt genelinde 6 ila 12 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgarlarla birlikte, 4 Şubat Salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Ayrıca söz konusu periyotta karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmekte. Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi istendi.
Bazı illerde salı gününden itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
“İstanbul: 2-5, Edirne: 0-7, Kırklareli: 0-5, Tekirdağ: 0-5, Kocaeli: 3-5, Sakarya: 5-6 ve Yalova: 3-6”
İstanbul Valiliğinden soğuk hava uyarısı
İstanbul Valiliği, kentte hava sıcaklığının 6 ila 12 derece azalmasının beklendiğini duyurarak, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre hava sıcaklığının 4 Şubat Salı günü düşeceği, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren 6 ila 12 derece azalarak bölge genelinde mevsim normallerinin altına ineceğinin tahmin edildiği belirtildi.
İstanbul'da salıdan itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 2/5 derece olmasının beklendiği kaydedildi.
AKOM: Çarşamba ve perşembe kar yağışı etkili olacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada yarından itibaren kentin Sibirya'dan gelen soğuk havanın etkisi altına gireceği belirtildi.
Sıcaklığın çarşamba ve perşembe günü sıfırın altına düşmesi ve kar yağışının da etkili olması bekleniyor.
"Kar kalınlığı 10-20 santime ulaşabilir"
Bazı bölgelerde kar kalınlığının 10 ila 20 santime ulaşabileceği belirtildi.
Kar yağışıyla birlikte olumsuzlukların yaşanmaması için Büyükşehir belediyesi hazırlıkların tamamlandığını da açıkladı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından uyarı
Çevre ve Şehir Bakanlığı da yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceğine ilişkin uyarıda bulundu.
Bakanlığın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son hava tahmin raporuna göre hava sıcaklıklarının; 4 Şubat Salı gününden itibaren kuzey ve batı kesimlerde, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren de iç ve doğu kesimlerde 6 ila 12 derece azalması beklenmektedir.
Meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı erken uyarıların takip edilmesi önem taşımaktadır."
Ayrıca aynı tarihlerde ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde kar yağışının görülmesi tahmin ediliyor.
Ankara da salı gününden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.
MGM, 5 günlük hava tahmin raporunda kar yağışının çarşamba günü itibarıyla hızlanacağını belirtti.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
SALI GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?
PERŞEMBE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?