Japon deprem uzmanından Marmara için yeni uyarı: '400 yıldır enerji biriktiriyor' diyerek o şehri işaret etti

Marmara Bölgesi için kritik uyarı... Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, olası Marmara depremi için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özellikle bir kente işaret eden Moriwaki, bölgede yaklaşık 400 yıldır enerji birikimi olduğunu belirterek “Dikkatli olunmalı” dedi. Uzman, olası depreme karşı bireysel hazırlığın hayati önem taşıdığını vurguladı.
Japon deprem uzmanı, yüksek inşaat mühendisi ve mimar Yoshinori Moriwaki, Türkiye’nin deprem kuşakları üzerinde yer aldığını belirterek, Marmara Bölgesi’nde muhtemel büyük depremlere karşı uyarıda bulundu.
Bir kenti işaret etti
Türkiye’nin farklı bölgelerindeki fay hatlarına değinen Moriwaki, "2020’de Elazığ’dan sonra Manisa, Muğla, İzmir depremi oldu. İzmir fay hattı daha kırılmadı. O bölgede, ince ve kısa ama çok fay hattı olduğu için sık sık küçük depremler olabilir. Marmara Bölgesi’nde Yalova-Çınarcık 1999, 1912’de Çanakkale-Gelibolu tarafında Tekirdağ’a kadar fay hattı kırıldı. Tekirdağ’dan Yalova-Çınarcık’a 170 kilometre var. Bu üçe bölünebilir.
'Küçükçekmece- Yalova hattı riskli'
Ortadaki, 23 Nisan’da 6.1 Silivri’de deprem oldu. Artçı depremlerle o bölgenin tam olmasa da rahatladığını söyleyebilirim. Küçükçekmece’den Yalova-Çınarcık’a kadar kalan 70 kilometre kaldı. Dolayısıyla bu 70 kilometre büyük deprem üretemiyor. Ayrıca Gemlik, Bursa, Bandırma, Çanakkale, Balıkesir ve Ayvalık yönüne uzanan bir fay hattı var. O tarafta özellikle Bandırma’da 350-400 senedir deprem olmadı. Biriktirdiği nokta var. Balıkesir’de ara ara deprem oluyor. Onun için Bandırma’da dikkatli olmak lazım" diye konuştu.
"Kırıkkale’de kısa bir fay hattı yer alıyor"
Ülkenin birçok bölgesinde aktif fay hatlarının bulunduğunu vurgulayan Moriwaki, "İç Anadolu’da da fay hatları mevcut. Mesela Kırıkkale’de ve kentin güney tarafında kısa bir fay hattı yer alıyor. Bu fay hattı Tuz Gölü yönüne gidiyor. Ayrıca Çankırı’nın kuzeyinde de fay bulunuyor. Ankara’nın zemini ise daha çok kaya yapıda ve doğrudan fay hattı üzerinde değil. Bu nedenle Kırıkkale’de büyük bir deprem beklenmiyor. Ancak Kütahya, Niğde ve Konya çevresinde ara ara küçük depremler oluyor" ifadelerini kullandı.
"Hazırlıklı olmak lazım"
Depreme karşı bireysel hazırlığın önemine dikkat çeken Moriwaki, "Her insan depreme karşı hazırlıklı olmalı. Türkiye, Japonya ve Endonezya’da ’deprem geliyor’ diye beklemek gerekir. Ona göre hazırlıklı olmak lazım. Herkesin bir acil durum çantasında su, düdük, çikolata ve tuz gibi temel ihtiyaçlar bulundurması gerekir. Evdeki eşyalar sabitlenmeli, aile bir deprem anında nerede toplanılacağını önceden kararlaştırmalıdır. 2011 yılında Japonya bunu yapmadığı için ailemle görüşemiyordum. O nedenle herkes karar verip oraya gidecek" dedi.