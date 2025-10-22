Japon deprem uzmanından Marmara için yeni uyarı: '400 yıldır enerji biriktiriyor' diyerek o şehri işaret etti

'Küçükçekmece- Yalova hattı riskli'

Ortadaki, 23 Nisan’da 6.1 Silivri’de deprem oldu. Artçı depremlerle o bölgenin tam olmasa da rahatladığını söyleyebilirim. Küçükçekmece’den Yalova-Çınarcık’a kadar kalan 70 kilometre kaldı. Dolayısıyla bu 70 kilometre büyük deprem üretemiyor. Ayrıca Gemlik, Bursa, Bandırma, Çanakkale, Balıkesir ve Ayvalık yönüne uzanan bir fay hattı var. O tarafta özellikle Bandırma’da 350-400 senedir deprem olmadı. Biriktirdiği nokta var. Balıkesir’de ara ara deprem oluyor. Onun için Bandırma’da dikkatli olmak lazım" diye konuştu.



