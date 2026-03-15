Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kar kalınlığı 352 santimetreye ulaştı: 3 bin rakımlı geçide kimse ulaşamıyor

16:3215/03/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber

Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki Karabet Geçidi’nde kar kalınlığı 3 metre 52 santimetreye ulaştı. 3 bin rakımlı geçide kimse ulaşamıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkisini sürdüren yoğun kar yağışıyla birlikte 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde kar kalınlığı 3 metre 52 santimetreye ulaştı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son ölçümlerde, Türkiye’nin en fazla kar örtüsüne sahip noktası Van’ın Bahçesaray ilçesindeki Karabet Geçidi olarak kayıtlara geçti.

"Ulaşım Hizan üzerinden yapılıyor"


Kar yağışı ve düşen çığlar nedeniyle 27 Aralık’ta ulaşıma kapanan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde kar kalınlığı 3 metre 52 santime ulaşırken Bahçesaraylılar yolun kapalı olmasından dolayı Van’a ulaşımlarını, 250 kilometrelik mesafedeki Bitlis’in Hizan ilçesi üzerinden sağlıyor.

Van genelinde etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı bölgelerde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. 

"Van’da 65 yerleşim yolu kapandı"


Kar yağışından dolayı Bahçesaray’da 14, Başkale’de 32 Çatak’ta 18, Gürpınar’da 22 ve Muradiye ilçesinde 9 olmak üzere toplam 65 yerleşim yerinin yolu kapandı. Kapanan yolların açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

#kar
#Van
#ulaşım
#Karabet Geçidi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
