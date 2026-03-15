"Van’da 65 yerleşim yolu kapandı"





Kar yağışından dolayı Bahçesaray’da 14, Başkale’de 32 Çatak’ta 18, Gürpınar’da 22 ve Muradiye ilçesinde 9 olmak üzere toplam 65 yerleşim yerinin yolu kapandı. Kapanan yolların açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.