Konya'da satılık ada: 550 dönüm büyüklüğünde! Metrekaresi 9 dolar

Adanın satışını üstlenen gayrimenkul şirketinin sahibi Samet Ok da, "Konya'da ada satışı yapmak heyecan uyandırıyor. Kentte böyle bir yer yok. Tek satılık ada burası. Kuzeyden güneye 2 kilometre, doğudan batıya olan bölümü de 400 metreye kadar ulaşıyor. Doğal güzelliği olan bir yer. Çok talep var. Metrekare fiyatı 9 ABD doları olarak belirlendi. Müşterilerimizi bekliyoruz." diye konuştu.