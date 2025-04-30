Liseli gençler yaptı: Okulun ekosistemi değişti

Biyoloji Öğretmeni Nejla Karahan'ın rehberliğinde çalışan öğrenciler, cam içinde mini bahçeler olarak da bilinen teraryum, cam bir muhafaza içinde küçük bitkilerden ve diğer dekoratif öğelerden oluşan küçük ekosistemler tasarladılar ve oluşturdular.