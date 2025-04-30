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Liseli gençler yaptı: Okulun ekosistemi değişti

Liseli gençler yaptı: Okulun ekosistemi değişti

09:2430/04/2025, Çarşamba
IHA
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Aydın'ın Efeler ilçesinde lise öğrencileri, biyoloji projesi kapsamasında cam fanuslar içerisinde tasarladıkları küçük ekosistem bahçelerini okulda görücüye çıkarttı. Cam içerisinde yer alan ve dekoratif öğelerden oluşan küçük ekosistem bahçeleri büyük ilgi gördü.

Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (ATL) öğrencileri 'Gelişim Rüzgarı Projesi' kapsamında biyoloji dersinde eğitici bir etkinliğe imza attı.


Biyoloji Öğretmeni Nejla Karahan rehberliğinde gerçekleştirilen çalışmada öğrenciler, "teraryum" adı verilen cam fanuslar içerisinde minyatür ekosistemler tasarladı.


Cam içerisinde yer alan ve dekoratif öğelerden oluşan küçük ekosistem bahçeleri, okul içerisinde hazırlanan köşe ile görücüye çıktı.


Konu ile ilgili Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yapılan paylaşımda "Gelişim Rüzgarı Projesi kapsamında, ATL öğrencileri biyoloji dersinde teraryum çalışması yaptı.


Biyoloji Öğretmeni Nejla Karahan'ın rehberliğinde çalışan öğrenciler, cam içinde mini bahçeler olarak da bilinen teraryum, cam bir muhafaza içinde küçük bitkilerden ve diğer dekoratif öğelerden oluşan küçük ekosistemler tasarladılar ve oluşturdular.

Dekoratif öğelerden oluşan küçük ekosistem bahçeleri büyük ilgi gördü.

#Aydın
#teraryum
#Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
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