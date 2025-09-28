Malatya’da düğününe günler kala kaybolan şahıs ölü bulundu

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde göğsünden silahla vurulan kişinin yaklaşık 4 gündür kayıp olan Abdullah Berk Karadağ (34) olduğu belirlendi. Karadağ’ın hayatını kaybettiği tespit edilirken, olay yerinde yapılan incelemelerde bir tabanca ile 2 adet boş kovan bulundu.