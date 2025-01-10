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MHP'den tüm yayın kuruluşlarına Ferdi Tayfur çağrısı: Asla doğru değil

MHP'den tüm yayın kuruluşlarına Ferdi Tayfur çağrısı: Asla doğru değil

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:2410/01/2025, Cuma
G: 10/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Böylesine değerli bir sanatçının mezarına henüz konulmuş ve bedeni soğumamışken, ailevi meselelerinin televizyon ekranlarında tartışılması kesinlikle kabul edilemez" dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli, ünlü sanatçının şarkılarına olan hayranlığı ile biliniyor. Bahçeli Tayfur'un cenaze törenine de katılmış, mezarına toprak atmıştı.

Milyonlarca hayranı bulunan ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatı, ülkede derin bir etki meydana getirdi.

Organ yetmezliği nedeniyle 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, ölmünün ardından da konuşulmaya devam ediyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından gündeme gelen ailevi ilişkiler ve miras konularıyla ilgili uyarıda bulundu.

Sanatçının ailesinin acısına hürmet edilmesi gerektiğini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:


"Böylesine kıymetli bir sanatçı mezarına henüz konulmuş ve bedeni dahi soğumamışken, bazı ailevi konularının televizyon ekranlarında tartışma konusu yapılması asla doğru değildir.

Tüm yayın kuruluşlarını, merhum sanatçımızın aziz hatırasına ve milletimizin ortak acısına hürmeten, bu meseleleri insani ölçülere yakışır bir hassasiyetle ele almaya davet ediyoruz.

Bırakın merhumun ailesi de kendi acısını yaşasın, hatıralarını korusun, saygıyla yadını yapsın, ailevi konuları kendi bünyesinde değerlendirsin.


Bu ölçülere saygı duyulmasının, bizim mutlak beklentimiz olduğu bilinmelidir.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak canımızdan can bildiğimiz Ferdi Tayfur'a bir kez daha Cenabıallah'tan rahmet dilerken, her türlü hukukunu koruma hassasiyetimizi sonuna kadar muhafaza edeceğimizi de kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ünlü sanatçıya olan hayranlığı ile biliniyor.

Bahçeli Ferdi Tayfur’un cenaze törenine de katıldı.

MHP lideri, Ferdi Tayfur'un defnedileceği mezarlığa da gitti.

#Ferdi Tayfur
#MHP
#İsmail Özdemir

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