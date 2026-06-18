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Navigasyon yanılttı dere yatağına uçtu: Sürücü yaralandı

Navigasyon yanılttı dere yatağına uçtu: Sürücü yaralandı

07:2118/06/2026, Perşembe
IHA
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Bursa’da iddiaya göre navigasyonun yanlış göstermesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü dereye uçtu. Yaşanan kazada genç sürücü yaralandı.

Kaza, 11 Eylül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Talha G. (19) idaresindeki 16 TG 830 plakalı otomobil, navigasyonun yanlış göstermesi sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil, refüjü aşarak dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.  

Yaralanan genç, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası dereye uçan otomobil, vinç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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