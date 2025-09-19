Nerik'te bulundu: Üç bin 500 yıllık fındık fosili

Yüzey araştırmasında 5 çivi yazısı tablet parçaları tespit ettiklerini anlatan Czichon, şöyle devam etti:





"Samsun'un Hititlilere ait ilk çivi tablet parçalarını burada bulduk ve jeofizik yaparken büyük bir yapının, yani bir mabede benzeyen bir yapının planını ortaya çıkarttık. Ondan sonra kazı çalışmalarına başladık ve 20 yıldır çalışmalarımız sürüyor. Burası 5 bin yıllık insan yerleşimi olan bir alandır. Kalkolitik Çağ başladığı zaman insanlar burada yerleşmişler. Kalkolitik Çağ'dan Demir Çağı sonuna kadar burada yerleşim hareketi görüyoruz. Oymaağaç Höyüğü'nde en verimli dönem Hitit dönemidir çünkü Hititler burada bir kutsal kent kurmuşlar. Yani Hititlerin bir hava tanrısı var ve onun için burada bir mabet yapmışlar ve onun için burada derin bir pınar yapmışlar. Burası, hava tanrısının sevdiği pınar olarak çivi yazısı kaynaklarda geçiyor ve biz bunu tespit ettik. Yani Oymaağaç Höyüğü'nün kutsal Nerik kenti olduğunu kanıtladık."