Ölüm açlık sürgün

Ya ölüm ya açlık ya sürgün

Gazze’de 19 aydır soykırım işleyen işgalci İsrail ordusu, saldırılarını genişleterek bölgenin tamamını işgal etme kararı aldı. Plana göre, İsrail ordusu Gazze’ye yerleşirken kuzeydeki tüm Filistinliler güneye toplanacak. Dün yapılan güvenlik kabinesi toplantısında binlerce yedek askerin göreve çağrıldığı bildirildi. İşgalci güç, bu planla Hamas’ı Gazze’den çıkarmayı ve esirleri geri almayı hedefliyor.