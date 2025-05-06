Ölüm açlık sürgün

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 6 Mayıs 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler..
Enflasyon yerinde sayıyor
Tüketici Fiyat Endeksi nisanda aylık yüzde 3 artarken, yıllık bazda yüzde 37,86'da kaldı. Konut, gıda ve ulaştırma enflasyonu yukarı taşıyan kalemler arasında başı çekti. Yüksek faize ve kemer sıkma politikası kapsamında alınan onca kısıtlayıcı tedbire rağmen yerinde sayan enflasyon, 23 ay önceki seviyeye ancak gelebildi.
Ya ölüm ya açlık ya sürgün
Gazze’de 19 aydır soykırım işleyen işgalci İsrail ordusu, saldırılarını genişleterek bölgenin tamamını işgal etme kararı aldı. Plana göre, İsrail ordusu Gazze’ye yerleşirken kuzeydeki tüm Filistinliler güneye toplanacak. Dün yapılan güvenlik kabinesi toplantısında binlerce yedek askerin göreve çağrıldığı bildirildi. İşgalci güç, bu planla Hamas’ı Gazze’den çıkarmayı ve esirleri geri almayı hedefliyor.
Fırtına'da seri sonu
Süper Lig'de 34. haftanın kapanış maçında deplasmanda Kasımpaşa ile berabere kalan Trabzonspor'un 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Batagov'un kendi kalesine attığı golle geriye düşen bordomavililer, Danylo ile beraberliği yakalasa da galibiyeti bulamadı.