Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şırnak ve Vanlı ustalar Tunus'ta şov yaptı: Cudi pilavı ve Keledoş birincilik getirdi

Şırnak ve Vanlı ustalar Tunus'ta şov yaptı: Cudi pilavı ve Keledoş birincilik getirdi

15:3528/04/2025, Monday
DHA
Sonraki haber

Şırnak ve Van’dan katılan aşçılar, Tunus’ta düzenlenen uluslararası yemek yarışmasında Türkiye’yi temsil ederek önemli bir başarıya imza attı.

Tunus'un Sousse kentinde düzenlenen Nelson Mandela Uluslararası Yemek Yarışması'nda Şırnak ve Van’dan katılan 5 aşçı, takım halinde hazırladıkları yöresel yemeklerle birincilik elde etti.

18-20 Nisan tarihlerinde Tunus Aşçılar Federasyonu tarafından organize edilen ve 19 ülkeden aşçıların katıldığı yarışmaya, Şırnak'ın Silopi ilçesinden Zeki Karaaslan, Cizre ilçesinden Nadi Kaydı ve Nimet Yalgatekin ile Van’dan Nazmi Sarıbulak ve Haşim Toprak katıldı. 

Yarışmada ülkeler, geleneksel mutfak kültürlerini temsil eden yemeklerle yarıştı. Türkiye'yi temsil eden ekip, Cudi pilavı, içli köfte, kenger yemeği, etli kenger, soryaz, keli, biyik, şıjik, şıb şibe ve keledoş gibi özgün lezzetlerle jüriyi etkileyerek birinci oldu.

Finalde dereceye giren aşçılara madalya ve kupalar takdim edilirken, tüm katılımcılara da sertifika verildi.

Silopi'den yarışmaya katılan Zeki Karaaslan, elde ettikleri başarıyla ilgili şunları söyledi:

"Yöresel yemeklerimizi, özellikle doğunun zengin mutfağını dünyaya tanıttık. Şırnak'tan üç kişi, Van'dan da iki dostumuzla katıldık. 19 ülke arasından birinci olduk. Türkiye, Şırnak ve bölgemiz adına büyük bir gurur yaşadık. Altın madalya ve kupa kazandık."



#Şırnak
#Van
#Tunus
#Yarışma
#Aşçılık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Prof. Dr. Naci Görür'den Elazığ depremi yorumu: Bu bölge çok yüklendi