Şırnak ve Vanlı ustalar Tunus'ta şov yaptı: Cudi pilavı ve Keledoş birincilik getirdi

Silopi'den yarışmaya katılan Zeki Karaaslan, elde ettikleri başarıyla ilgili şunları söyledi:

"Yöresel yemeklerimizi, özellikle doğunun zengin mutfağını dünyaya tanıttık. Şırnak'tan üç kişi, Van'dan da iki dostumuzla katıldık. 19 ülke arasından birinci olduk. Türkiye, Şırnak ve bölgemiz adına büyük bir gurur yaşadık. Altın madalya ve kupa kazandık."







