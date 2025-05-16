SOLOTÜRK ve Türk Yıldızlar'ından Samsun'da çevre tanıma uçuşu

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gösteri yapacak olan SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi.

1 /7 SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Pazartesi günü Samsun'da gösteri uçuşu yapacak.

2 /7 Etkinlik öncesi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları pilotları çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi.

3 /7 Yaklaşık 30'ar dakika süren uçuşta pilotlar akrobatik hareketlerinin ardından uçuşunu sonlandırdı.

4 /7 SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın yarın da prova uçuşu yaptıktan sonra pazartesi günü saat 16.00'da gösteri uçuşu gerçekleştireceği öğrenildi.

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