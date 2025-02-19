Sürücüler dikkat: Uzmanından kar yağışında araba kullanacaklara güvenli sürüş önerileri

Motosiklet ve otobüsler için de kış lastikleri olduğunu aktaran İntepe, şunları kaydetti:





"Bunları kullanmalıyız. Ancak sosyal sorumluluk olarak insanlara da şunları söylemeliyiz, karlı bir ortamda sipariş vermek biraz merhametsiz düşünmek oluyor. Çünkü motosikletli arkadaşlarımız sipariş yetiştirmek isterken maalesef kazalara karışabiliyor. Ticari araçların tümünde ön ve arka olmak üzere 4 kış lastiği bulunmalı. Otobüslerin bazılarında sadece arka lastiğinde oluyor. Özellikle İETT otobüslerinde sıkça arka lastiklerde görüyoruz. Ancak bu yeterli olmayabilir."