Tekirdağ'da can pazarı: İşçi servisi minibüsü takla attı, 25 yaralı var

Kaza, saat 15.30 sıralarında Muratlı-Büyükkarıştıran karayolu üzerinde bir kimya fabrikası yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Raif A. (63) idaresindeki 59 S 6215 plakalı Akın Raşel Tekstil Boyahanesi işçilerini taşıyan servis minibüsü, yağışlardan ötürü kayganlaşan zeminin de tesiriyle yoldan çıkarak takla attı.