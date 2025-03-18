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Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı

15:5818/03/2025, Salı
DHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Trakya'da yüksek kesimlere kar yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak ve karla karışık yağmur uyarısında bulunduğu Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde hafif kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının geceleri sıfır dereceye düştüğü bölgede, gündüz Edirne ve Tekirdağ'da 5, Kırklareli'nde ise 4 derece olarak ölçüldü. 

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin Kadın Kule ve Jandarma Kule mevkileri kar yağışı ile beyaza büründü. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ise öğleden sonra başlayan hafif kar yağışı yer yer devam etti. Edirne'nin yüksek kesimlerinde ise zaman zaman hafif kar yağdı.

Bölgede hafif kar yağışının yer yer süreceği belirtildi.

#Meteoroloji
#Trakya
#Edirne

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