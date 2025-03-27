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Türkiye NATO Amfibi Görev Kuvveti'ne liderlik ediyor

Türkiye NATO Amfibi Görev Kuvveti'ne liderlik ediyor

15:2927/03/2025, Perşembe
AA
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NATO'nun her yıl icra ettiği ve deniz alanındaki en büyük tatbikatı olarak değerlendirilen ve Türkiye'nin ilk kez NATO Amfibi Görev Kuvveti'nin komutasını alacağı Dynamic Mariner/Flotex 25 tatbikatı İspanya'nın güneyindeki Cadiz Körfezi'nde başladı.

NATO'nun her yıl icra ettiği ve deniz alanındaki en büyük tatbikatı olarak değerlendirilen ve Türkiye'nin ilk kez NATO Amfibi Görev Kuvveti'nin komutasını alacağı Dynamic Mariner/Flotex 25 tatbikatı İspanya'nın güneyindeki Cadiz Körfezi'nde başladı. 

İlk kez NATO Amfibi Görev Kuvveti'nin komutasını alacak olan Türkiye, bu tatbikata TCG Sancaktar, TCG Bayraktar, TCG Oruçreis ve TCG Gaziantep ile katılıyor.

#TCG Sancaktar
#TCG Bayraktar
#TCG Oruçreis
#TCG Gaziantep

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