Akşamları doktor önlüğünü çıkarıp mutfağa giriyor: Karavanda burger satıyor

Trabzon'da özel bir klinikte hekimlik yapan Ekrem Akıncı, çocukluk hayalini gerçekleştirerek karavan tipi hamburgerci açtı. Gündüz hastalarını tedavi eden Akıncı, akşam saatlerinde mutfakta özgün tarifleriyle burger hazırlıyor.
Stetoskoptan spatulaya: Doktor mutfakta
Trabzon’da bir özel klinikte hekimlik yapan Dr. Ekrem Akıncı, mesai sonrası geçirdiği ikinci meslek hayatıyla dikkat çekiyor. Gündüz hastalarını tedavi eden Akıncı, akşam saatlerinde ise mutfak önlüğünü giyerek karavan tipi hamburgercide lezzet sunuyor.
Çocukluk tutkusu, yetişkinlik hayaline dönüştü
Mutfakla olan ilgisinin çocuk yaşlarda başladığını söyleyen Akıncı, zamanla bu tutkuyu kendi yöntemleriyle geliştirerek bir profesyonele dönüştü. Eğitim almadan videolar izleyerek kendini geliştiren hekim, ustalık yolunda ilerledi.
Mangal keyfi girişime dönüştü
Konya’da arkadaşıyla düzenlediği mangal buluşmaları, zamanla burger konseptine evrildi. Bu küçük organizasyonlar, talep gören özel etkinliklere dönüşerek maddi kazanç sağlamaya başladı.
13 yılın tarifi defter oldu
Geçen yıllar içinde damak zevki ve teknik becerilerini geliştiren Akıncı, etin kıvamından sosun dengesine kadar özgün tarifler oluşturdu. Bu deneyimlerin sonunda geniş bir reçete arşivi ortaya çıktı.
Şef dostuyla karavan hayalini hayata geçirdi
Trabzon’da tanıştığı Şef Aleyna İmamoğlu’nun işletme kurma arzusuyla yolları kesişti. Akıncı, geliştirdiği tarifleri paylaşarak projeye destek verdi. Ortaya; sokak lezzetlerinin seçkin yorumlarını sunan bir karavan hamburgerci çıktı.
Hekimlik ve mutfak arasında kalın çizgi
“İkisinin de yeri ayrı ama mutfak bir tık daha önde” diyen Akıncı, şu an için iki mesleği birlikte yürütüyor. Boş zamanlarında karavan mutfağında vakit geçirmek, ona terapi gibi geliyor.
Lezzet yolculuğu ilgiyle karşılandı
Karavan kısa sürede büyük ilgi gördü. Sadece Trabzon’dan değil, çevre illerden de burger tatmaya gelenler var. Akıncı’nın tarifleri, klasik hamburger anlayışını ters yüz eden lezzetlerle dolu.
Gastronomide iddialı reçeteler
Şef Aleyna İmamoğlu, Akıncı’nın mutfaktaki yaratıcılığına hayran olduğunu belirterek, onun şef gibi çalıştığını söyledi. “Lezzetleri birleştirme cesareti ve bilgisi beni şaşırtıyor” ifadelerini kullandı
Müdavimlerin ortak yorumu: 'alışkanlık yapıyor'
Lezzetleriyle karavanın müdavimi haline gelen Serkan Kurt, “Yediğim en farklı soslu hamburger bu” derken, başka bir müşteri Gamze Kara da “Küçük görünüyor ama fazlasıyla doyurucu” yorumunu yaptı.
Hedef: marka olmak
Ekrem Akıncı’nın hayali büyük. Şimdilik iki mesleği bir arada yürütse de, ileride gastronomi dünyasında kendi markasını kurmak istiyor. Lezzet yolculuğu karavandan çok daha öteye taşınacak gibi görünüyor.