Bitlis'te İsrail vatandaşı otele alınmadı: Siyonistler barınamaz

"SİYONİSTLER BU OTELDE BARINAMAZ"





Konuyla ilgili açıklama yapan işletme sahibi Nevzat Altılar, rezervasyon yapan işgalci şahsın otele geldiğinde, kendilerine İsrail pasaportunu ibraz etmesi üzerine, rezervasyonunu iptal ettiklerini vurgulayarak, Gazzeli çocukları katledenleri otelde barındırmayacağını söyledi.





"SÜTÇÜ İMAM İLK KURŞUNU ATTI"





Yerel basına yansıyan olay sosyal medyada büyük takdir topladı. Kullanıcılar, "Sütçü İmam ilk kurşunu attı. Otele 5 yıldız verdim. Gargat ağacı arayacakları günler geliyor. Öpülecek nice mazlum eli var, bükülecek nice zalim bileği. Bir dahaki tatil buradayız. Yeryüzünde nice bilinmeyenler var ki gökyüzünde şöhret sahibidir" şeklinde yorumlarda bulundu.



