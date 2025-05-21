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Bodrum'da yaz sezonu başladı: Fiyatlar dudak uçuklatıyor

Bodrum'da yaz sezonu başladı: Fiyatlar dudak uçuklatıyor

10:2721/05/2025, Çarşamba
DHA
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Muğla’nın gözde turizm merkezlerinden Bodrum’da yaz sezonu resmen başladı. Otellerdeki gecelik konaklama ücretleri kişi başı 2 bin liradan başlayıp 43 bin liraya kadar çıkarken, özel plajlara girişler ise hizmete göre 6 bin liraya kadar ulaşabiliyor.

Her bütçeye göre konaklama seçeneği var

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, ilçede her bütçeye hitap eden konaklama alternatiflerinin bulunduğunu belirtti. Şahin, "Şehir merkezindeki otellerde kişi başı 2 bin liraya kalmak mümkünken, Türkbükü ve Yalıkavak gibi lüks bölgelerde bu fiyat 43 bin liraya kadar çıkabiliyor" dedi.


Erken rezervasyon önerisi: 'fiyatlar artıyor'

Yoğun talep nedeniyle fiyatların arttığını kaydeden Şahin, erken rezervasyonun önemine değinerek, “Son ana bırakılan rezervasyonlarda fiyat artışı kaçınılmaz. Şu an her bütçeye uygun tatil imkanı var” dedi.

Sezona geç giriş ama umut yüksek

Şahin, havaların geç ısınması nedeniyle sezonun yavaş başladığını belirterek, "Perşembe itibarıyla yaz mevsimine girmiş olacağız. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte, Kurban Bayramı’yla beraber sezona hızlı bir giriş yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ücretsiz plajlar da mevcut

Bodrum'da lüks plajların yanı sıra ücretsiz halk plajları da bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediye tarafından işletilen nitelikli halk plajları sayesinde düşük bütçeli tatilciler de sahillerin keyfini sürebiliyor.

Dolandırıcılık uyarısı: 'ucuz tatil' tuzağına düşmeyin

Tatil planı yapan vatandaşları sahte rezervasyonlara karşı uyaran Şahin, “Otellerin gerçekliğini kontrol edin. Bakanlıkların kayıtlarını incelemeden rezervasyon yapmayın. Bodrum dışında verilen iletişim bilgilerine dikkat edilmeli” şeklinde konuştu.

Turizmcilerin bayram tatili beklentisi

Turizmciler, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasını talep ediyor. Şahin, “Bu karar sektöre can suyu olur. Sezona moral ve motivasyon kazandırır. Hem vatandaş erken planlama yapar hem işletmeler hazırlığını tamamlar” ifadelerini kullandı.

Yollar bayrama kadar temizlenmeli

Beton mikserleri ve hafriyat kamyonlarının yarattığı kirliliğe dikkat çeken Şahin, “Turist buraya dinlenmek için geliyor. Sezon başladı ve zamanımız kısıtlı. Bu inşaatlar acilen durdurulmalı, yollar da bayrama kadar temizlenmeli” dedi.

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