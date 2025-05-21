Bodrum'da yaz sezonu başladı: Fiyatlar dudak uçuklatıyor

Muğla’nın gözde turizm merkezlerinden Bodrum’da yaz sezonu resmen başladı. Otellerdeki gecelik konaklama ücretleri kişi başı 2 bin liradan başlayıp 43 bin liraya kadar çıkarken, özel plajlara girişler ise hizmete göre 6 bin liraya kadar ulaşabiliyor.
Her bütçeye göre konaklama seçeneği var
Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, ilçede her bütçeye hitap eden konaklama alternatiflerinin bulunduğunu belirtti. Şahin, "Şehir merkezindeki otellerde kişi başı 2 bin liraya kalmak mümkünken, Türkbükü ve Yalıkavak gibi lüks bölgelerde bu fiyat 43 bin liraya kadar çıkabiliyor" dedi.
Erken rezervasyon önerisi: 'fiyatlar artıyor'
Yoğun talep nedeniyle fiyatların arttığını kaydeden Şahin, erken rezervasyonun önemine değinerek, “Son ana bırakılan rezervasyonlarda fiyat artışı kaçınılmaz. Şu an her bütçeye uygun tatil imkanı var” dedi.
Sezona geç giriş ama umut yüksek
Şahin, havaların geç ısınması nedeniyle sezonun yavaş başladığını belirterek, "Perşembe itibarıyla yaz mevsimine girmiş olacağız. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte, Kurban Bayramı’yla beraber sezona hızlı bir giriş yapacağız" ifadelerini kullandı.
Ücretsiz plajlar da mevcut
Bodrum'da lüks plajların yanı sıra ücretsiz halk plajları da bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediye tarafından işletilen nitelikli halk plajları sayesinde düşük bütçeli tatilciler de sahillerin keyfini sürebiliyor.
Dolandırıcılık uyarısı: 'ucuz tatil' tuzağına düşmeyin
Tatil planı yapan vatandaşları sahte rezervasyonlara karşı uyaran Şahin, “Otellerin gerçekliğini kontrol edin. Bakanlıkların kayıtlarını incelemeden rezervasyon yapmayın. Bodrum dışında verilen iletişim bilgilerine dikkat edilmeli” şeklinde konuştu.
Turizmcilerin bayram tatili beklentisi
Turizmciler, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasını talep ediyor. Şahin, “Bu karar sektöre can suyu olur. Sezona moral ve motivasyon kazandırır. Hem vatandaş erken planlama yapar hem işletmeler hazırlığını tamamlar” ifadelerini kullandı.
Yollar bayrama kadar temizlenmeli
Beton mikserleri ve hafriyat kamyonlarının yarattığı kirliliğe dikkat çeken Şahin, “Turist buraya dinlenmek için geliyor. Sezon başladı ve zamanımız kısıtlı. Bu inşaatlar acilen durdurulmalı, yollar da bayrama kadar temizlenmeli” dedi.