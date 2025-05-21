Bodrum'da yaz sezonu başladı: Fiyatlar dudak uçuklatıyor

Her bütçeye göre konaklama seçeneği var

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, ilçede her bütçeye hitap eden konaklama alternatiflerinin bulunduğunu belirtti. Şahin, "Şehir merkezindeki otellerde kişi başı 2 bin liraya kalmak mümkünken, Türkbükü ve Yalıkavak gibi lüks bölgelerde bu fiyat 43 bin liraya kadar çıkabiliyor" dedi.



