Çiçekler Antalya'yı sanat galerisine çevirdi

Lise öğrencileri iki gün süren yarışmada çalışmalarına ahşap zemin üzerine yerleştirilen kendilerinin hazırladıkları desen krokilerine uygun çiçek seçimlerini yaparak başladı. Ardından çiçekleri kesme ve ayıklama işlemlerinden geçiren yarışmacılar desen sınırlarını toprakla belirginleştirerek çiçekleri sabitledi. Desenlere ayrıca zemine döşenen toprak hacimlendirilerek üç boyutlu görünüm kazandırıldı. Hazırlanan zemin üzerine ise her ekip kendi desenine uygun renklerde çiçeklerle desenlerini işlemeye koyuldu.

Liselerin kendi seçtikleri çiçek desenlerinde Antalya'nın simgesi haline gelen portakal, deniz, deniz feneri gibi figürlere yer verildi. Çiçek desenlerinde Antalya'nın meşhur Döşemealtı kilimi motifi de dikkat çekenler arasında yer aldı. Desenlerin oluşumunda ise kadife çiçeği, petunya, bahçe külü, karanfil, sarı papatyalar; ağaç kabuklarından elde edilerek rengarenk boyanan malçlar ve çeşitli taşlar yer aldı. Yarışmanın sonunda kazanan desenler jüri tarafından belirlendi. Tavus kuşu deseniyle ATSO Güzel Sanatlar Lisesi 1'inci oldu.



