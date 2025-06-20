Darphane'den Galatasaray'a özel para: Şampiyonluk hatırası

Yıldız, paranın gümüş olması ve tasarımıyla ön plana çıktığını belirterek, "Genelde 38,61 ebatında para çalışıyoruz. Bunu gümüş okside olarak bastık. Gümüşün madeni olarak bir değeri var. Artı tasarımsal olarak çok güçlü bir yönü var. Onun bir değeri katıldı. Her ikisi de birleşince gerçekten iyi bir koleksiyon değere sahip bir para olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.