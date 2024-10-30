Garibin Tepe'de ortaya çıkarılan heykelin sırrını uzmanlar çözecek

Garibin Tepe'nin bu nedenle heyecan verici bir yer olduğunu vurgulayan Işıklı, "Böyle anıtsal, üç boyutlu bir heykel ilk kez karşımıza çıkıyor. Çok heyecanlıyız, ön çalışmaları yapıldıktan sonra hakkında daha detaylı bilgi sahibi olacağımızı umuyoruz. Ayak kısmı işlenmiş, baş kısmı daha stilize olarak verilen, gövdesi kare prizma şeklinde olan, baş kısmı ve yüz hatları beli olmayan bir figüre benziyor. Anıtsal bir figüre benziyor. Tanrısal ya da krali bir figür mü, çözmek çok zor. Hatta postmodern bir heykel gibi düşündük. Bu açıdan enteresan ve bizi çok heyecanlandırdı. Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.