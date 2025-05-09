Hiç eğitim almadı ama 11 dili bülbül gibi konuşuyor: Hepsini bu yöntemle öğrenmiş

'EN SICAK TURİSTLER ALMANLAR'





Türkiye'ye en sık gelen ve en sıcak ilişki kuran turistlerin Almanlar olduğunu belirten Cuma Turhan, "Bazıları 20-30 kez ülkemize geliyor. Türk kültürüne ilgileri öylesine büyük ki Türk bayrağı dövmesi yaptıran bile var" dedi.

Fransız ve Hollandalı turistlerin daha mesafeli olduğuna dikkati çeken Turhan, bu kültürlerde resmiyetin ağır bastığını, Fransızların İngilizce bilseler dahi kendi dillerinde konuşmayı tercih ettiğini, İngiliz turistlerin de genel olarak daha soğuk bir yaklaşım sergilediklerini söyledi.





'TURİZMDE GENÇ NESİL GİDEREK AZALIYOR'





Turhan, yıllardır turizm sektöründe çalıştığını ve mesleğini son nefesine kadar sürdüreceğini belirtirken, genç neslin ise turizme ilgisinin giderek azaldığını vurguladı. Çırak yetiştirmede zorluk çekildiğini ve gençlerin satış alanında çalışmak istemediğini söyleyen Turhan, "Turizmde bir gelecek var ama arkamızdan gelen yok. Biz son futbolcularız, yedeğimiz yok" diye konuştu.











