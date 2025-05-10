Kazada hayatını kaybeden genç kız duvağıyla uğurlandı

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk incelemede motosiklet sürücüsü Selim Ateş, yolcu olarak bulunan 3. sınıf öğrencisi Sıla Karabacak (20) ve traktör sürücüsü Mesut Küçük'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.