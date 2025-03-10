Sessizliğini bozdu: Özcan Deniz'den ailesiyle olan gerginliğe fotoğraflı yanıt

52 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı tartışmalarla gündemdeki yerini koruyor. Bir süredir gerginliklerin odağında olan Deniz, bu kez sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Günler sonra paylaştığı fotoğrafla adeta tartışmalara yanıt verdi.
Geçtiğimiz günlerde annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz'in kendisine yönelik sözleri sonrası kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'in başından kara bulutlar eksik olmuyor.
Son olarak, İmar kirliliğine neden olmak" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Özcan Deniz, "Bugün evimi başıma yıkmaya, yuvamı dağıtmaya çalışan sizleri Allah'a havale etmiyorum, Allah'a emanet ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Aile üyeleri arasında peş peş imalı paylaşımlar yapıldı.
Ünlü şarkıcı, artık tek ailesinin oğlu Kuzey ve eşi Samar Dadgar olduğunu söylemişti.
Tartışmalar gündemdeki yerini korurken, Özcan Deniz'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Eşi Samar Dadgar ve oğlu Kuzey’i de yanına alan ünlü şarkıcı, 3 kız kardeşi ve ailesiyle hafta sonunu Sapanca’da geçirdi.
İmalı paylaşım
Cumartesi ve pazar gününü ailesine ayıran ve tatile çıkan Özcan Deniz, büyük kız kardeşi Nurcan Deniz ve yeğeni Ela Yağmur, ortanca kız kardeşi Sibel Semerci ve eşi Oğuzhan Semerci ile yeğeni Demir ve şarkıcının arasının bozuk olduğu en küçük kız kardeşi Melek Deniz ve onun ailesiyle bir araya geldi.
"The görümce"
Samar Dadgar, Özcan Deniz'in kız kardeşleriyle verdiği pozu sosyal medyadan yayınladı. Yayınladığı kareye "The görümce" yazdı.
Özcan Deniz'in bu paylaşımına beğeni yağdı ve yorum yağdı.