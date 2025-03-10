Sessizliğini bozdu: Özcan Deniz'den ailesiyle olan gerginliğe fotoğraflı yanıt

İmalı paylaşım

Cumartesi ve pazar gününü ailesine ayıran ve tatile çıkan Özcan Deniz, büyük kız kardeşi Nurcan Deniz ve yeğeni Ela Yağmur, ortanca kız kardeşi Sibel Semerci ve eşi Oğuzhan Semerci ile yeğeni Demir ve şarkıcının arasının bozuk olduğu en küçük kız kardeşi Melek Deniz ve onun ailesiyle bir araya geldi.



