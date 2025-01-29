Sihirli Annem'in Cem'i olarak tanınmıştı: 30 kilo vermiş haliyle resmen şoke etti

'Sihirli Annem' dizisindeki karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncunun son halini görenler tanıyamadı. 'Cem' karakteriyle tanınan Buğra Özmüldür, yeni imajı ve değişimiyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu tam 30 kilo verdi.
2003 yılında izleyicilerle buluşan Sihirli Annem dizisi, yayınlandığı dönemde büyük ilgi görerek, en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelmişti.
Hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından sevilen dizi, eğlenceli hikayesi ve unutulmaz karakterleriyle hafızalara kazındı.
Sihirli Annem dizisinde, sürekli kardeşleriyle didişen, hırçın ve sevimli bir çocuk olan 'Cem' karakteri de bunlardan biri oldu.
Cem karakteriyle izleyicileri güldüren Buğra Özmüldür, uzun bir süredir ekranlarda görünmüyordu.
Yeni imajı ve değişimiyle adından söz ettiren oyuncu, sosyal medya platformlarında ilgi gördü.
30 kilo verdi
Buğra Özmüldür verdiği 30 kilo ile de adeta bambaşka biri oldu.
Özmüldür’ün son haline ayranları, "Çok değişmiş!", "Ekranlara geri dön!", "Bu haliyle çok yakışıklı olmuş!" gibi yorumlarda bulundu.
İşte Sihirli Annem'in Cem'i Buğra Özmüldür'ün son hali...
Buğra Özmüldür kimdir?
21 Nisan 1991 yılında İstanbul'da doğan Buğra Özmüldür, oyunculuk hayatına henüz 9 yaşındayken başladı.
Sihirli Annem ardından eğitimine devam etti. Ayrıca Özmüldür, Sihirli Annem'deki arkadaşlarıyla kardeş gibi olduklarını ve onları çok sevdiğini dile getirdi.
Marmara Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü mezun oldu.